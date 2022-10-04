«Систематическая дискриминация»: на заседании Совета ООН по правам человека 11 стран выступили против русофобии

В рамках заседания Совета ООН по правам человека в Женеве 11 стран выступили против русофобии, развернувшейся после начала специальной военной операции на Украине, и отмены российской культуры. В документе, опубликованном постоянным представительством России при организации, говорится о нарушении Всеобщей декларации прав человека, а также других международных договоров в области защиты прав человека и призвали прекратить «русофобскую истерию».

Во вторник, 3 октября, на заседании Совета ООН по правам человека заместитель постоянного представителя России при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков от лица 11 государств, включая Россию, выступил против ущемления прав россиян и русскоговорящих людей в ряде стран. Представители Белоруссии, Китая, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Боливии, Эфиопии, Мьянмы и Никарагуа осудили дискриминационную политику некоторых государств в отношении россиян.

«Мы глубоко обеспокоены достигающей беспрецедентных масштабов и глубины дискриминацией, которую обрушили в последние месяцы власти ряда государств на русских и русскоязычное население», — говорится в заявлении, опубликованном постоянным представительством России при ООН в сети.

В сообщении отмечается, что с начала специальной военной операции на Украине россияне регулярно сталкиваются с разнообразными ограничениями.

«С конца февраля этого года русские подвергаются систематической дискриминации по этническому и языковому признаку. Широко распространённые примеры включают в себя отказ в предоставлении образовательных, медицинских, банковских и других услуг, введение дискриминационных мер в отношении российского бизнеса, конфискацию российской собственности, недопущение к участию в спортивных мероприятиях и культурных событиях», — отмечается в документе.

Кроме того, в тексте подчёркивается, что в некоторых странах из-за своего происхождения россияне подвергаются угрозам, оскорблениям и даже физическим нападениям, их увольняют с работы, выселяют из квартир, нарушая договоры аренды. В отношении некоторых вводятся визовые ограничения.

На высшем политическом уровне даже звучат призывы исключить российскую культуру из мирового наследия.

Особую обеспокоенность дипломатов вызывает положение детей-россиян, а также детей, имеющих русские корни. Они подвергаются буллингу в школах со стороны одноклассников и давлению со стороны учителей.

«Унижение и травля учеников их одноклассниками при попустительстве со стороны учителей, психологическое давление, намеренное создание условий, препятствующих полноценному образовательному процессу, — всё это свидетельствует о глубине и масштабах распространения русофобских настроений в этих странах», — говорится в сообщении.

Дипломаты напомнили, что всё это грубо нарушает Всеобщую декларацию прав человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие международные документы в области защиты прав человека. Авторы заявления потребовали «немедленно прекратить русофобскую истерию», преследование россиян и русскоговорящих жителей.

С момента начала специальной военной операции на Украине многие культурные деятели из России столкнулись с разнообразными трудностями, вызванными в том числе их национальностью и взглядами. Российский и эстонский режиссёр Филипп Лось, руководивший Русским театром в Эстонии на протяжении пяти лет, был уволен со своего поста вскоре после того, как срок его договора истёк и он был принят на должность постановщика. Причиной такой меры послужил пост Лося, опубликованный в Facebook*, в котором он назвал происходящее в Эстонии «тухлой русофобией», сравнив жизнь россиян в стране с положением евреев во времена Холокоста. Режиссёр заявил, что с тех пор, как на Украине проводится специальная военная операция, граждане России в Эстонии приобрели статус «других» людей, а их права ущемляются из-за принадлежности к российскому государству. Постановщик также сетовал, что из-за того, что в стране введены новые правила въезда для россиян, он не может приглашать к себе близких родственников.

Между тем стало известно, что Русский драматический театр в Литве будет переименован в «Вильнюсский старый театр». Как передаёт «Российская газета», в Министерстве культуры Литвы сообщили, что новое название отражает многолетнюю историю здания учреждения, а также лучше отвечает установкам и направлению работы театра.

Споры вокруг русской культуры и отношения к ней развернулись и за океаном — в США. Каждое 4 июля, в День независимости страны (с 1970-х годов), традиционно звучит увертюра Петра Чайковского «1812 год», написанная композитором в честь победы России над Францией. Однако в 2022-м некоторые коллективы решили отказаться от её исполнения. Дирекция Хартфордского симфонического оркестра в лице Стива Коллинза объяснила своё решение желанием никого не обидеть в угоду традиции. Другие коллективы заявили, что вовсе создадут новую, американскую традицию.

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Вопрос о значимости русской культуры поднимал и вице-премьер Польши Пётр Глиньский. В апреле 2022-го он заявил, что русская культура должна исчезнуть из публичного пространства, несмотря её достижения в различных областях.

СВО на Украине отразилась и на деятельности отдельных артистов, представляющих Россию на международных площадках. В марте 2022 года несколько театров прекратили сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко из-за отказа публичного осуждения действий российского правительства. Певица была исключена из постановок Метрополитен-оперы и Баварской государственной оперы. Позднее артистка вернулась на европейскую сцену.

Также ряд западных организаций прекратил сотрудничество с дирижёром и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Его уволили с поста главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра, а его концерты в Нью-Йорке были отменены дирекцией Карнеги-холла.

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