Эксперт дал прогноз по курсу доллара

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз, что будет в ближайшее время с курсами доллара и евро.
Эксперт дал прогноз по курсу доллара
  • РИА Новости

Своим мнением эксперт поделился с «Российской газетой».

«Несмотря на провал рубля в последнюю неделю, стоит внимательно следить за динамикой USD/RUB вокруг 76. Решительный рост выше будет свидетельством капитуляции покупателей российской валюты и заставит рассматривать 80 в качестве следующей важной остановки доллара», — считает Купцикевич.

В то же время пока сохраняются весьма ощутимые шансы на столь же резкий разворот доллара к снижению от текущих уровней, так как большинство страхов основано пока на спекуляциях, а не на фактах, отметил он.

«Для EUR/RUB ближайшими целями роста при неблагоприятном сценарии видятся уровни 92 и 95. При восстановлении роста рубля он может весьма быстро откатиться к 88 и двинуться далее на 86», — подытожил он.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.

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