В НБКИ рассказали о среднем размере потребкредита в Татарстане

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Эксперты рассказали о среднем размере потребительского кредита в Татарстане.
В НБКИ рассказали о среднем размере потребкредита в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным специалистов, средний размер потребкредита в республике вырос на 19,9% и составил 199 тыс. рублей.

В рейтинге регионов по данному показателю Татарстан находится на 17-м месте.

Возглавляет список Москва — средний кредит составил 537 тыс. рублей. На втором месте Московская область — 416 тыс. рублей. Замкнул тройку Санкт-Петербург — 367 тыс. рублей.

В первую пятёрку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (335,2 тыс. рублей) и Ленинградская область (262,1 тыс. рублей).

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

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