Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

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Глава Минэнерго России Александр Новак прокомментировал обвал нефтяных котировок в понедельник, 9 марта.
Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти
  • РИА Новости

Своё мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Новак, сценарий снижения цен на нефть был ожидаемым и просчитываемым.

«Вчера мы наблюдали очень сильное снижение мировых рынков и цен на нефть. Это было вызвано в первую очередь теми новостями, которые появились на выходных со стороны Saudi Aramco, которая предложила своим потребителям дополнительное снижение цен на $6—8 за баррель», — сказал Новак.

При этом, по его мнению, «панические настроения», которые были 9 марта, на данный момент уже «несколько нивелированы», а рынок находится в более сбалансированном состоянии.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что снижение цен на нефть, предпринятое Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.

9 марта стоимость нефти упала на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. На открытии международных торгов курс доллара составлял более 74 рублей, евро — 85 рублей.

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