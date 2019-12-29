Козак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на санкции.

Об этом он сказал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Газопровод («Северный поток — 2». — RT) будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать», — цитирует Козака РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко предупредил Германию об энергетической зависимости от России из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2».

21 декабря Соединённые Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока — 2».

Министр энергетики России Александр Новак после этого заявил, что Москва сумеет сама завершить строительство газопровода, если швейцарская компания Allseas не сможет продолжить его прокладку.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал заявление российского министра.