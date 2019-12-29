«Борьба идёт за каждую запятую»: «Нафтогаз» заявил о несогласованности текстов договоров по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что тексты договоров по транзиту топлива из России через Украину сторонам согласовать пока не удаётся. Сейчас, по его словам, идёт обсуждение трёх документов: межоператорского соглашения ОГТСУ и «Газпрома», договора между российской компанией и «Нафтогазом» об организации транзита и мирового соглашения по отказу от взаимных претензий. По мнению экспертов, такие заявления могут быть попыткой украинской компании сорвать поставки российского газа в Европу или выторговать себе дополнительные преференции на фоне санкций США против «Северного потока — 2».

Россия и Украина продолжают работу над договором о транзите газа, однако тексты пока остаются «несогласованными», написал в своём Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он отметил определённый прогресс в переговорах, однако рассказал, что «борьба идёт за каждую запятую».

Коболев пояснил, что сейчас обсуждаются межоператорское соглашение между ОГТСУ (ООО «Оператор газотранспортной сети Украины») и «Газпромом», мировое соглашение, по которому «Нафтогаз» и «Газпром» признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года, а также договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Здесь оговариваются условия прокачки газа украинской ГТС на определённый объём в течение предстоящих пяти лет. «Газпром» или другая компания может прокачивать дополнительные объёмы в течение всего периода или после него. Здесь говорится про объём, транзит которого готов обеспечить «Нафтогаз»», — сообщил Коболев.

Также по теме «Запасной маршрут»: что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр...

Он добавил, что, по мнению украинской стороны, на какой бы срок ни был заключён такой договор, «если будет достроен «Северный поток — 2», обеспечить выполнение этого соглашения будет чрезвычайно проблематично». Глава «Нафтогаза» пояснил, что способы снижения подобных рисков обсуждаются на переговорах с участием юристов компании.

Российская и украинские делегации в Вене продолжают переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT заявил, что Украина — настолько непредсказуемый партнёр, что можно ожидать любого развития событий.

«Мне казалось, что фактически вопрос решён, и в выходные они должны были уйти на подписание. И если это не так, и глава «Нафтогаза» пишет правду, значит, как я думаю, вмешалась третья сила. Возможно, если это действительно произошло, вмешались американцы. Им это не понравилось, потому что они несут определённый ущерб от такого соглашения», — отметил он.

Напомним, 1 января 2020 года закончится соглашение о транзите между «Нафтогазом» и «Газпромом», действовавшее в течение десяти лет. После длительных переговоров Москве и Киеву при участии представителей Германии и Еврокомиссии удалось согласовать детальный протокол, в котором прописаны детали готовящегося нового договора.

Как сообщал глава «Газпрома» Алексей Миллер, в соответствии с обсуждаемым контрактом объём транзита через Украину в следующем году должен составить 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд. Также «Газпром» подпишет с ОГТСУ межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей украинской ГТС.

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Также Миллер подчеркивал, что стороны договорились об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Антимонопольный комитет Украины снял претензию к «Газпрому» на сумму около $7,4 млрд, а российская компания, в свою очередь, 27 декабря выплатила около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда.

Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее назвал новое соглашение между сторонами «форточкой возможностей», и добавил, что Москва и Киев в 2024 году смогут вернуться к вопросу о продлении договора о транзите на десять лет, если не возникнет новых претензий и скандалов. Он также отметил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что к переговорам следует подключиться европейцам.

«Или это какое-то пиар-сопровождение, чтобы добавить интриги, или действительно дела могут быть довольно сложные. И здесь надо подключаться европейцам, потому что именно европейцы заставляли Украину пойти на соглашение. Точнее даже «Нафтогаз», а не Украину, потому что правительство Украины было за компромиссные исходы и за подписание транзитного соглашения, а «Нафтогаз» как раз-таки противился», — отметил эксперт.

По его мнению, если договоры не будут заключены до 10:00 утра 1 января 2020, тогда вполне возможна остановка транзита, хотя бы на какое-то время. Кроме того, эксперт допустил возможность «негативных сюрпризов» от «Нафтогаза».