«Борьба идёт за каждую запятую»: «Нафтогаз» заявил о несогласованности текстов договоров по транзиту
- © ALEXANDER ZOBIN / AFP
Россия и Украина продолжают работу над договором о транзите газа, однако тексты пока остаются «несогласованными», написал в своём Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Он отметил определённый прогресс в переговорах, однако рассказал, что «борьба идёт за каждую запятую».
Коболев пояснил, что сейчас обсуждаются межоператорское соглашение между ОГТСУ (ООО «Оператор газотранспортной сети Украины») и «Газпромом», мировое соглашение, по которому «Нафтогаз» и «Газпром» признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года, а также договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом».
«Здесь оговариваются условия прокачки газа украинской ГТС на определённый объём в течение предстоящих пяти лет. «Газпром» или другая компания может прокачивать дополнительные объёмы в течение всего периода или после него. Здесь говорится про объём, транзит которого готов обеспечить «Нафтогаз»», — сообщил Коболев.
Он добавил, что, по мнению украинской стороны, на какой бы срок ни был заключён такой договор, «если будет достроен «Северный поток — 2», обеспечить выполнение этого соглашения будет чрезвычайно проблематично». Глава «Нафтогаза» пояснил, что способы снижения подобных рисков обсуждаются на переговорах с участием юристов компании.
Российская и украинские делегации в Вене продолжают переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT заявил, что Украина — настолько непредсказуемый партнёр, что можно ожидать любого развития событий.
«Мне казалось, что фактически вопрос решён, и в выходные они должны были уйти на подписание. И если это не так, и глава «Нафтогаза» пишет правду, значит, как я думаю, вмешалась третья сила. Возможно, если это действительно произошло, вмешались американцы. Им это не понравилось, потому что они несут определённый ущерб от такого соглашения», — отметил он.
Напомним, 1 января 2020 года закончится соглашение о транзите между «Нафтогазом» и «Газпромом», действовавшее в течение десяти лет. После длительных переговоров Москве и Киеву при участии представителей Германии и Еврокомиссии удалось согласовать детальный протокол, в котором прописаны детали готовящегося нового договора.
Как сообщал глава «Газпрома» Алексей Миллер, в соответствии с обсуждаемым контрактом объём транзита через Украину в следующем году должен составить 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд. Также «Газпром» подпишет с ОГТСУ межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей украинской ГТС.
- © Виталий Белоусов/РИА Новости
Также Миллер подчеркивал, что стороны договорились об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Антимонопольный комитет Украины снял претензию к «Газпрому» на сумму около $7,4 млрд, а российская компания, в свою очередь, 27 декабря выплатила около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда.
Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее назвал новое соглашение между сторонами «форточкой возможностей», и добавил, что Москва и Киев в 2024 году смогут вернуться к вопросу о продлении договора о транзите на десять лет, если не возникнет новых претензий и скандалов. Он также отметил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что к переговорам следует подключиться европейцам.
«Или это какое-то пиар-сопровождение, чтобы добавить интриги, или действительно дела могут быть довольно сложные. И здесь надо подключаться европейцам, потому что именно европейцы заставляли Украину пойти на соглашение. Точнее даже «Нафтогаз», а не Украину, потому что правительство Украины было за компромиссные исходы и за подписание транзитного соглашения, а «Нафтогаз» как раз-таки противился», — отметил эксперт.
По его мнению, если договоры не будут заключены до 10:00 утра 1 января 2020, тогда вполне возможна остановка транзита, хотя бы на какое-то время. Кроме того, эксперт допустил возможность «негативных сюрпризов» от «Нафтогаза».
«Когда они подписывали соглашение, было понятно, что «Газпром» в ближайшее время достроит «Северный поток — 2», а когда подписали все протоколы о дальнейших действиях, буквально через несколько дней, американцы ввели санкции против «Северного потока — 2». И это создаёт определённые соблазны для «Нафтогаза», попробовать сорвать поставки российского газа в Европу, или попытаться выторговывать себе более благоприятные условия чем те, что были согласованы в рамках трёхсторонней встречи», — пояснил эксперт.