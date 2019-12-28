«Запасной маршрут»: что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа

Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Достигнутая договорённость выгодна обеим сторонам и открывает путь для дальнейшего сотрудничества Москвы и Киева, отмечают эксперты. В то же время аналитики считают, что проблема ненадёжности поставок по украинским газопроводам в будущем сохранится из-за нестабильной политической обстановки на Украине и устаревания украинской ГТС.

«Газпром» и «Нафтогаз» достигли принципиальных договорённостей, касающихся транзита российского газа по территории Украины. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал российский министр.

Он также отметил, что украинская газотранспортная система (ГТС) в перспективе не будет использоваться в тех же объёмах, что и раньше, хотя и останется востребованной в силу увеличения спроса на газ в Европе. По его словам, в данный момент газопровод находится в довольно «изношенном состоянии» и нуждается в модернизации.

«Мы никогда в целом не отказывались от использования этой газотранспортной системы, но, конечно, она вряд ли будет использоваться в таком объеме, как раньше, когда через эту ГТС прокачивалось 90—100 млрд кубометров газа», — сказал Новак.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в свою очередь, сообщил, что само соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной ещё не заключено: для завершения переговоров необходимы один-два дня.

Достижение взаимопонимания между Москвой и Киевом по вопросу транзита газа позволит снизить юридические риски для «Газпрома», считают эксперты агентства Moody's.

«Отзыв взаимных исковых требований, судебных решений по которым ещё нет, исключает возможность ареста активов «Газпрома» за пределами России. Компания также сможет выйти на рынок еврооблигаций без угрозы от потенциальных санкций со стороны площадок размещения бумаг», — цитирует Moody's ТАСС.

Взаимные претензии

Иски, о которых идёт речь, рассматривались в 2017-2018 годах Стокгольмским арбитражным судом, который признал, что у «Газпрома» и «Нафтогаза» есть долги друг перед другом.

В соответствии с решением этой инстанции, украинский газовый оператор должен выплатить $2 млрд в счёт поставленного из России, но не оплаченного Киевом газа. Но и у «Газпрома», как решил суд, есть долг перед «Нафтогазом» в размере $4,6 млрд.

В конце ноября этого года апелляционный суд округа Свеа (Швеция) признал, что российская компания должна заплатить украинской стороне разницу в $2,6 млрд до 29 декабря. С учётом пени эта сумма составила $2,9 млрд.

Однако Украина посчитала эту цифру недостаточной. Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» за якобы занимаемое им монопольное положение на рынке транзита на $6 млрд.

«В приличном обществе, за пределами Украины, покрутили бы пальцем у виска на такие обвинения. Непонятно, на основании чего эта сумма вообще выставлена. Но такая претензия есть. С ней приходится считаться на переговорах», — сказал в беседе с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В ходе нынешних переговоров по транзиту Россия и Украина договорились о том, что эта претензия будет снята. Как отмечают эксперты, переговоры проходили в «экстремальных» условиях: контракт на осуществление транзита природного газа из России в Европу через Украину истекал в конце декабря. Если бы до 1 января не была достигнута договорённость о его продлении, то поставки по этому маршруту прекратились бы.

Газовая взаимозависимость

Осенью 2019 года при участии Еврокомиссии стороны активизировали переговоры и в декабре, наконец, добились финального результата. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко утверждал, что украинская сторона настаивала на десятилетнем контракте, а российская — на годовом.

В итоге достигнута договорённость о пятилетнем контракте с возможной пролонгацией на тех же условиях ещё на 10 лет, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Владимир Зеленский

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с RT отметил, что достичь компромисса по взаимным судебным претензиям газовых компаний двух стран удалось именно потому, что у России и Украины, несмотря на сложные отношения, есть общая задача. Они — участники системы транзита энергоресурсов в Евросоюз.

«Москва и Киев взаимозависимы в поставке газа в страны ЕС. Россия является поставщиком, а Украина — транзитёром. Если поставки голубого топлива прекратятся в виду неспособности договориться и найти компромисс, то пострадают обе стороны. Украина лишится заработка с транзита, а у России возникнут сложности в связи с невозможностью поставить необходимый объём газа», — сказал Безпалько.

По его словам, достигнутая договорённость открывает двум странам возможности для дальнейшего сотрудничества.

При этом эксперты допускают, что Киев может отказаться в последний момент от договорённостей: стороны пока подписали протокол, а не контракт. Однако вероятность срыва невелика, считают они.

Вместе с тем российско-украинские переговоры ещё раз показали, что Киев — не самый лучший торговый партнёр в нынешних условиях, считают политологи.

«Украина — рискованный транзитёр. Владимир Зеленский является слабым президентом. Он подвержен влиянию. Поэтому он может принимать решения, направленные против России, даже не в силу какой-то политической линии, а просто потому, что на него окажут давление какие-то украинские бизнес-группы или внешнеполитические игроки», — полагает Безпалько.

Показательно, что в самый разгар переговоров по транзиту газа Зеленский подписал поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предполагают запрет импорта электроэнергии из России. Инициатором этой меры является руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус, входящий в пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

Запрет не является безусловным. Кабинет министров Украины получает право отменять его на любой срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны. Тем не менее сам факт принятия такого закона свидетельствует о том, что Зеленский стал участником борьбы украинских бизнес-групп за энергетический рынок, полагает Безпалько.

«Российская электроэнергия дешёвая. Но если на Украине будут закупать только её, то рынка сбыта для своей электроэнергии лишатся другие производители, которые и пролоббировали этот закон», — считает эксперт.

Проблема окончательно не решена

Результаты переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» не являются окончательным решением проблемы обеспечения бесперебойных поставок российского газа в Европу, считают эксперты. Так, Безпалько полагает, что через пять лет не будет простого продления договора. Украина опять поставит вопрос о фактическом повышении цены за транзит российского газа, инициируя массу судебных исков против России, чтобы использовать их для торга, считает аналитик.

Александр Новак

© Yves Herman/Reuters

«Дело в том, что Россия через пять лет может существенно сократить поставки газа через украинскую газотранспортную систему из-за наращивания поставок через обходные газопроводы «Турецкий поток», «Голубой поток», «Северный поток» и «Северный поток — 2». Транзит через пять лет может сохраниться, но на очень незначительном уровне», — прогнозирует Безпалько.

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Вместе с тем эксперт не уверен, что Россия сможет полностью обойтись без украинского транзита.

«Газотранспортная система Украины остаётся как запасной маршрут, через который можно перенаправлять газовые потоки в том случае, если, к примеру, проходит плановый ремонт на основных газопроводах. Такие ремонты бывают, это нормальная практика. В ЕС добыча угля снижается. Значит, будет расти потребность в импорте газа. Здесь украинская газотранспортная система может сыграть свою роль», — сказал Фролов.

Правда, для этого украинская ГТС должна быть модернизирована, указал эксперт.

«Капитальный ремонт украинской «трубы» не проводился тридцать лет. А это значит, что какими бы восхитительными ни были советские инженеры, которые проектировали эту ГТС, без должного финансирования и вложения материальных ресурсов она придёт в негодность. Значит, в ближайшие пять лет нужно искать деньги и приемлемые механизмы финансирования. Иначе украинский маршрут, и, соответственно, споры России и Украины вокруг него исчезнут сами собой», — заключил Фролов.