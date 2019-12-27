Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал переговоры России и Украины по газу.

«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.

21 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал подробнее о соглашении с Украиной по транзиту газа.

По его словам, стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.

При этом «Газпром» выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года. В свою очередь Киев снимет претензию на сумму примерно $7,4 млрд.