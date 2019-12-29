В «Нафтогазе» отметили несогласованность текстов соглашений по транзиту

Короткая ссылка
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что тексты соглашений между Россией и Украиной на переговорах в Вене не были согласованы.
В «Нафтогазе» отметили несогласованность текстов соглашений по транзиту
  • globallookpress.com

«Есть определённый прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет», — написал Коболев в своём Facebook.

По его словам, команда «Нафтогаза» работала над согласованием последние несколько дней.

Он добавил, что в ходе переговоров обсуждаются три документа.

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский назвал получение «Нафтогазом» от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража большой победой Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить