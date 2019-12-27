Зеленский назвал большой победой выплату «Газпрома» Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский назвал получение «Нафтогазом» от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража большой победой Украины.
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпрома» Украине
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«Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК «Нафтогаз Украины» получила от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым договорённостям», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Ранее «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа. 

Украинская компания подтвердила получение средств и сообщила, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта на поставку газа 1 января 2020 года.

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