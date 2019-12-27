«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

Пресс-служба украинского «Нафтогаза» подтвердила получение $2,9 млрд от российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

«Мы подтверждаем получение от «Газпрома» $2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Также украинская компания сообщила, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.

Ранее «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.