«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

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«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
  • РИА Новости

«С целью выполнения договорённостей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — приводит Интерфакс слова представителя российской компании.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Также он сообщил, что стороны урегулировали взаимные судебные споры. Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что предполагаемый доход Киева от транзита российского газа за пять лет составит около $15 млрд.

Украинская сторона ожидает, что все соглашения между Москвой и Киевом по газу должны быть подписаны до 29 декабря.

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