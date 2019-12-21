В офисе Зеленского заявили, что Россия выплатит $3 млрд «Нафтогазу»
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Громадське».
«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договорённостям Украина по решению Стокгольмского арбитража получит $3 млрд», — заявил он.
Помощник украинского президента заявил, что выплата будет произведена деньгами. СМИ уточняет, что ранее рассматривалась возможность погашения долга газом.
Ермак подчеркнул, что 21 декабря в офисе президента Украины запланирован пресс-брифинг, в ходе которого будут сообщены подробности о договорённостях.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Также он сообщил, что стороны урегулировали взаимные судебные споры.