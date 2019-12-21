В офисе Зеленского заявили, что Россия выплатит $3 млрд «Нафтогазу»

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает «Громадське».

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договорённостям Украина по решению Стокгольмского арбитража получит $3 млрд», — заявил он.

Помощник украинского президента заявил, что выплата будет произведена деньгами. СМИ уточняет, что ранее рассматривалась возможность погашения долга газом.

Ермак подчеркнул, что 21 декабря в офисе президента Украины запланирован пресс-брифинг, в ходе которого будут сообщены подробности о договорённостях.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

Также он сообщил, что стороны урегулировали взаимные судебные споры.