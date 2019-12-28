Пристайко предостерёг ФРГ из-за «Северного потока — 2»

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью RND предупредил Германию об энергетической зависимости от России из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2».
Пристайко предостерёг ФРГ из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Вы, немцы, сейчас строите газопровод «Северный поток — 2» по Балтийскому морю, чтобы сделать подачу газа, который ранее проходил через Украину, более независимой. Но помните: Россия остаётся источником газа», — сказал он.

При этом министр заявил, что украинская сторона гарантирует поставки газа по своим трубопроводам. 

21 декабря Соединённые Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока — 2».

Министр энергетики России Александр Новак после этого заявил, что Россия может сама завершить строительство газопровода, если швейцарская компания Allseas не будет продолжать его прокладку.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал заявление российского министра.

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