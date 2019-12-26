Эксперт оценил заявление Новака о «Северном потоке — 2»

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал заявление министра энергетики Александра Новака по ситуации со строительством «Северного потока — 2».

«Я разделяю мнение Новака, газопровод может быть достроен. Работавшие суда могли укладывать от 3 до 6 км труб в сутки. Из 2400 км уже уложена большая часть. И работать швейцарцам оставалось около трёх недель — месяца», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в настоящее время компания Allseas ждёт пояснения по поводу возможных санкций со стороны американского Минфина.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что у России есть все возможности завершить строительство газопровода своими силами, если швейцарская компания Allseas не сможет продолжить прокладку «Северного потока — 2».

21 декабря Вашингтон объявил о введении санкций против «Северного потока — 2», после чего Allseas приостановила работу над ним.