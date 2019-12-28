Пушков прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter санкции Соединённых Штатов против проекта газопровода «Северный поток — 2».

Он написал, что если у кого-то «оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой», то санкции против «Северного потока — 2» «не оставили от них камня на камне».

Пушков также отметил, что «в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны».

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, который предусматривает санкции против СП-2.

В Кремле эти меры назвали неприемлемыми, пообещав не оставить их без ответа.

Позднее в Госдепе заявили, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» не подпадут под санкции США, если свернут все работы по газопроводу до 20 января.