Эксперт раскритиковал заявление Пристайко о «Северном потоке — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который предупредил Германию об энергетической зависимости от России из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«Украина пытается противодействовать обходным газопроводам, это понятно, но она упустила время, когда можно было убеждать эти страны в том, что именно Украина, а не Россия может быть ключевым партнёром в этом вопросе. Сам факт, что Германия согласилась на проект «Северный поток — 2», уже показывает, что для неё всё-таки в вопросах энергетики более приоритетный партнёр — Россия... Тем более что Украина никакой газ, кроме российского, транзитировать всё равно не может», — отметил Митрахович.

Ранее Пристайко предостерёг ФРГ из-за «Северного потока — 2».

При этом министр заявил, что украинская сторона гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.

21 декабря Соединённые Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока — 2».

Министр энергетики России Александр Новак после этого заявил, что Москва сумеет сама завершить строительство газопровода, если швейцарская компания Allseas не сможет продолжить его прокладку.