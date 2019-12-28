Эксперт раскритиковал заявление Пристайко о «Северном потоке — 2»
«Украина пытается противодействовать обходным газопроводам, это понятно, но она упустила время, когда можно было убеждать эти страны в том, что именно Украина, а не Россия может быть ключевым партнёром в этом вопросе. Сам факт, что Германия согласилась на проект «Северный поток — 2», уже показывает, что для неё всё-таки в вопросах энергетики более приоритетный партнёр — Россия... Тем более что Украина никакой газ, кроме российского, транзитировать всё равно не может», — отметил Митрахович.
Ранее Пристайко предостерёг ФРГ из-за «Северного потока — 2».
При этом министр заявил, что украинская сторона гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.
21 декабря Соединённые Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока — 2».
Министр энергетики России Александр Новак после этого заявил, что Москва сумеет сама завершить строительство газопровода, если швейцарская компания Allseas не сможет продолжить его прокладку.