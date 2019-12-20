В ФРГ назвали непонятной угрозу санкций против «Северного потока — 2»

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила о непонятности возможных санкций Соединённых Штатов против «Северного потока — 2» в силу итогов трёхсторонних переговоров по газу в Берлине.

«Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании», — цитирует её РИА Новости.

Деммер отметила, что такие меры американской стороны, которые оправдываются «защитой Украины», тем более непонятны в связи с прошедшими в четверг, 19 декабря, в Берлине переговорами о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между участниками было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил заявление о соглашении, отметив, что страны находятся в «определённом переговорном процессе», на котором могут возникать «как заминки, так и дальнейшие прорывы вперёд».

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