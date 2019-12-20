В Госдуме оценили заявления о прогрессе в переговорах по транзиту газа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление о достигнутом ЕК, Россией и Украиной соглашении по транзиту газа.

«Очень много было обсуждений по итогам встречи в нормандском формате. Насколько она была эффективной, результативной, и какие будут последствия. В данном случае мы видим одно из таких следствий, поскольку на полях этой встречи велись переговоры и по транзиту газа. Сейчас мы видим, что эти переговоры дают свои результаты», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что страны находятся в «определённом переговорном процессе», на котором могут возникать «как заминки, так и дальнейшие прорывы вперёд».

«Сам факт последних новостей означает, что продвижение вперёд есть, и это можно только приветствовать», — считает он.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.