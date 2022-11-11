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Участок бывшей промзоны Малино реорганизуют в Зеленограде

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Зеленограде запланировали реорганизацию участка бывшей промзоны Малино площадью 17,7 га.
Участок бывшей промзоны Малино реорганизуют в Зеленограде

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Там возведут более 360 тыс. кв. м недвижимости, в том числе общественно-деловые и спортивные объекты, благодаря чему в городе появится свыше 5 тыс. новых рабочих мест», — сказал вице-мэр.

Объём инвестиций в реорганизацию бывшей промзоны оценивается в 30 млрд рублей. Бюджетный эффект ожидается на уровне 1,7 млрд рублей в год.

Ранее НСН сообщала о подписании властями Москвы постановления о комплексном благоустройстве участка бывшей промзоны «Красный строитель» площадью около 35 га в районе Чертаново Южное (ЮАО).

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