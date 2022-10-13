В ЕП обеспокоены возможностью обхода санкций при поставках нефти из России в Европу

Шведский европарламентарий Карин Карлсбро выразила обеспокоенность возможностью обхода действующих санкций ЕС при поставках нефти из России в Европу. Доводы по рассматриваемой проблеме политик привела в своём обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. RT ознакомился с позицией Карлсбро.

Российская нефть поступает в Европу «через Чёрное море и греческие порты», заявила евродепутат, ссылаясь на неназванные источники.



«Согласно сообщениям, в международных водах осуществляется перевалка нефти с российских кораблей на греческие. Эти действия можно расценить как попытку обойти санкции ЕС в отношении импорта российской нефти», — добавила Карлсбро.

Она напомнила, что в ответ на действия России в отношении Украины ЕС ввёл ряд ограничений, в число которых вошёл, например, запрет судам под российским флагом заходить в порты Евросоюза.

«Кроме того, страны ЕС приняли решение перестать покупать российскую сырую и переработанную нефть с 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года соответственно. Для этого необходимо знать обо всех случаях импорта, имеющих место в настоящее время», — уточнила политик.

Несоблюдение санкций, заявила Карлсбро, можно приравнять к финансированию странами ЕС «агрессии» России против Украины.

На этом фоне она спросила у Борреля, как ЕС будет расследовать возможные попытки обойти запрет на заход российских кораблей в европейские порты «и иные нарушения санкций» в ситуации, связанной с российской нефтью.

«Какие меры примет ЕС, чтобы обеспечить соблюдение запрета на импорт российской нефти и других санкций?» — также поинтересовалась Карлсбро.

Ранее страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против Москвы, включая потолок цен на нефть. Ограничения подразумевают запрет на морские перевозки сырья из России стоимостью выше определённого уровня.

Как отметил Владимир Путин, если цена нефти из России или других стран будет ограничена, «это неизбежно ухудшит инвестиционный климат всей мировой энергетики».

Также президент не исключил обострения глобального дефицита энергетических ресурсов и дальнейшего роста их стоимости.