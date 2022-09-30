В Австрии заявили, что не видят варианта ограничения цен на газ из России
- AP
«Австрия, как и прежде, зависима от импорта природного газа, в частности российского газа», — цитирует её ТАСС.
По словам министра, среди всех предложений она не увидела такого, которое бы предусматривало продолжение поставок газа в Европу в достаточном объёме.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее предложила ввести лимит цен на весь российский газ и сообщила, что ЕК выступает за ведение переговоров о ценовых коридорах только с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может их вести».
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен со стороны Запада.