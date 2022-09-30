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В Австрии заявили, что не видят варианта ограничения цен на газ из России

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Австрия ещё зависит от российского газа и не видит варианта установления лимита цен на углеводородное сырье, заявил министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.
В Австрии заявили, что не видят варианта ограничения цен на газ из России
  • AP

«Австрия, как и прежде, зависима от импорта природного газа, в частности российского газа», — цитирует её ТАСС.

По словам министра, среди всех предложений она не увидела такого, которое бы предусматривало продолжение поставок газа в Европу в достаточном объёме.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее предложила ввести лимит цен на весь российский газ и сообщила, что ЕК выступает за ведение переговоров о ценовых коридорах только с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может их вести».

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен со стороны Запада.

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