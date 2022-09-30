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Еврокомиссар Симсон выступила за введение лимита цен на весь газ из России

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила ввести лимит цен на весь российский газ и сообщила, что ЕК выступает за ведение переговоров о ценовых коридорах только с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может их вести».
Еврокомиссар Симсон выступила за введение лимита цен на весь газ из России
  • РИА Новости

«Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ — как трубопроводный, так и СПГ, и с партнёрами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, по словам Симсон, в ЕК готовы разработать ценовой потолок на европейском уровне на природный газ, необходимый для генерации электричества. При этом еврокомиссар призвала помнить о том, что «результатом не может быть рост спроса на газ».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен со стороны Запада.

Газета Financial Times писала, что производители сланцевой нефти и газа в США предупредили Европу, что не смогут нарастить добычу энергоресурсов и увеличить поставки в Евросоюз.

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