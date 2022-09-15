FT: США предупредили о невозможности наращивания поставок сланцевого газа и нефти в Европу

Производители сланцевой нефти и газа в США предупредили Европу, что не смогут нарастить добычу энергоресурсов и увеличить поставки в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — говорится в заявлении.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен со стороны Запада.