В Siemens заявили о готовности обслужить больше турбин для «Северного потока»

В компании Siemens заявили о готовности обслужить больше турбин для газопровода «Северный поток» при наличии соответствующего запроса.

«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», — приводит сообщение компании РИА Новости.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщили в «Газпроме», объёмы поставок были ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

В СМИ также появилась информация, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

«Газпром» сообщил, что не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока».