Путин объяснил нежелание Канады возвращать турбину для «Северного потока»
- РИА Новости
«Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе», — сказал он.
Путин объяснил, что речь идёт о прагматических мотивах Канады, связанных с попыткой выхода на европейский рынок.
- Путин объяснил нежелание Канады возвращать турбину для «Северного потока»
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.
Как сообщили в «Газпроме», объёмы поставок были ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.
В СМИ также появилась информация, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.
«Газпром» сообщил, что не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока».