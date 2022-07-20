Российский президент Владимир Путин объяснил, что нежелание Канады возвращать турбину для «Северного потока» связано не со спецоперацией России на Украине, а с желанием выйти на европейский рынок с канадскими энергоресурсами.

«Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе», — сказал он.

Путин объяснил, что речь идёт о прагматических мотивах Канады, связанных с попыткой выхода на европейский рынок.

Путин объяснил нежелание Канады возвращать турбину для «Северного потока»

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщили в «Газпроме», объёмы поставок были ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

В СМИ также появилась информация, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

«Газпром» сообщил, что не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока».