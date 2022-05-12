В сенате США подняли вопрос об усилении санкций против России в сфере энергетики

Сенатор-республиканец Роб Портман выразил мнение, что на фоне ситуации на Украине санкции против России в сфере энергетики стоит усилить. По мнению политика, доходы, которые получает Москва от продажи энергоресурсов за рубеж, идут на финансирование российской военной машины. С соответствующими тезисами Портмана, озвученными им в рамках выступления в конгрессе, ознакомился RT.

«На санкционном фронте, надеюсь, мы можем сосредоточить больше внимания на энергетике. Считаю, что основным приоритетом всех союзников Украины должно быть прекращение финансирования военной машины Путина. Крупнейшим из источников такого финансирования, конечно, является энергетический экспорт из России», — уточнил американский сенатор.

По словам Портмана, одним из регионов, который существенно полагается на энергопоставки из России, является Европа.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что введение эмбарго на поставки российского газа в Европу приведёт к усилению нестабильности на рынке и росту цен на энергоносители.

То же самое может произойти и в случае запрета поставок нефти из России в ЕС, предположил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По словам экспертов, на фоне сложившейся в мире ситуации с санкциями и ограничениями Москва может переориентировать поставки нефти и газа из Европы в Азию.