DPA: запрет на перевозку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций ЕС

В шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза больше не входит запрет на транспортировку нефти из России. Об этом информирует DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По информации источников, для того, чтобы решение о включении этого положения в шестой санкционный пакет было принято, необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7.

Отмечается, что Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры. Это связано с опасениями о том, что их судоходные компании могут оказаться в невыгодном положении, цитирует сообщение агентства ТАСС.

Как заявили дипломаты, частью запланированных санкций остаётся запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть, что может затруднить поставки в другие страны.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.