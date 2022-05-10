DPA: запрет на перевозку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций ЕС

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В шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза больше не входит запрет на транспортировку нефти из России. Об этом информирует DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
DPA: запрет на перевозку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций ЕС
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По информации источников, для того, чтобы решение о включении этого положения в шестой санкционный пакет было принято, необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7.

Отмечается, что Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры. Это связано с опасениями о том, что их судоходные компании могут оказаться в невыгодном положении, цитирует сообщение агентства ТАСС.

Как заявили дипломаты, частью запланированных санкций остаётся запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть, что может затруднить поставки в другие страны.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.

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