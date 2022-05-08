Эксперт Тимонин считает, что Россия может перенаправить объёмы газа из Европы в Азию
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«Потенциально объёмы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объёме», — приводит его слова РИА Новости.
Тимонин объяснил, что для этого нужно активное развитие экспортной инфраструктуры, в том числе строительство новых газопроводов и заводов СПГ. По его словам, для этого потребуется время.
Ранее промышленный эксперт Леонид Хазанов прокомментировал сообщение, что ЕС нарастил импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем.
До этого руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о ситуации с поставками газа в Австрию.