Эксперт Тимонин считает, что Россия может перенаправить объёмы газа из Европы в Азию

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Консультант VYGON Consulting Иван Тимонин заявил, что российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, но для этого нужно развить экспортную инфраструктуру.
Эксперт Тимонин считает, что Россия может перенаправить объёмы газа из Европы в Азию
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  • © Juan Silva

«Потенциально объёмы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объёме», — приводит его слова РИА Новости.

Тимонин объяснил, что для этого нужно активное развитие экспортной инфраструктуры, в том числе строительство новых газопроводов и заводов СПГ. По его словам, для этого потребуется время.

Ранее промышленный эксперт Леонид Хазанов прокомментировал сообщение, что ЕС нарастил импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем.

До этого руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о ситуации с поставками газа в Австрию.

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