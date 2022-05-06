Промышленный эксперт Хазанов высказался о росте импорта российского газа в ЕС в мае

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Промышленный эксперт Леонид Хазанов прокомментировал сообщение о том, что ЕС нарастил импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем.
Промышленный эксперт Хазанов высказался о росте импорта российского газа в ЕС в мае
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«Здесь видна двойственная политика Европейского союза и его потребителей. С одной стороны, в Брюсселе действительно выступают против того, чтобы продолжать закупки природного газа из России. С другой стороны, сейчас цены на топливо на европейском рынке снова пошли вверх», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, если будет введено эмбарго, то все понимают, что цены взлетят, и ждать того, что газ из других стран полностью заменит поставки из России, не получится.

«Соответственно, надо хоть как-то подстраховаться. Не знаю, насколько такая политика эффективна», — заключил Хазанов.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о ситуации с поставками газа в Австрию.

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