G7 обязуется снизить зависимость от импорта энергоресурсов из России

«Группа семи» (G7) обязуется постепенно снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов, говорится в заявлении группы.

«Мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путём поэтапного свёртывания или введения запрета на импорт российской нефти», — приводит текст заявления сайт Белого дома.

Отмечается, что G7 позаботится о своевременности данной меры, чтобы предоставить время для обеспечения альтернативных поставок.

Ранее Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.