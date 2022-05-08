G7 обязуется снизить зависимость от импорта энергоресурсов из России

Короткая ссылка
«Группа семи» (G7) обязуется постепенно снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов, говорится в заявлении группы.
G7 обязуется снизить зависимость от импорта энергоресурсов из России
  • AP
  • © Anthony Devlin/Pool

«Мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путём поэтапного свёртывания или введения запрета на импорт российской нефти», — приводит текст заявления сайт Белого дома.

Отмечается, что G7 позаботится о своевременности данной меры, чтобы предоставить время для обеспечения альтернативных поставок.

Ранее Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить