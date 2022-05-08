G7 обязуется снизить зависимость от импорта энергоресурсов из России
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«Мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путём поэтапного свёртывания или введения запрета на импорт российской нефти», — приводит текст заявления сайт Белого дома.
Отмечается, что G7 позаботится о своевременности данной меры, чтобы предоставить время для обеспечения альтернативных поставок.
Ранее Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.