Аналитик Пикин высказался о перспективах экспорта российской нефти

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о перспективах экспорта российской нефти.
Аналитик Пикин высказался о перспективах экспорта российской нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Samig Mung-Aroon / EyeEm

«Если раньше в страны Юго-Восточной Азии больше шло нефти с Ближнего Востока, то сейчас она пойдёт на Европу, а наша нефть — в сторону Азии», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

Как считает эксперт, Россия будет усиливать своё присутствие в Юго-Восточной Азии, Индии.

Ранее Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.

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