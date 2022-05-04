Аналитик Пикин прокомментировал намерение стран ЕС отказаться от российской нефти

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

«Они к этому шестому пакету давно двигаются. Уже не первую неделю обсуждается, что там будет постепенный запрет на нефть. Но надо понимать, что они будут достигать этого эволюционным путём, а не просто возьмут и резко всё обрубят. Если по углю они дали четыре месяца для того, чтобы выйти на санкции, то по нефти ситуация будет более сложная. Потому что не так уж просто все поставки нефти и нефтепродуктов в Европу заменить другими поставщиками», — сказал эксперт.

Он отметил, что факт возможного эмбарго влияет на цену нефти.

«Это означает, что с рынка будут изыматься российские объёмы. Они, конечно, найдут своего покупателя. Но в данной ситуации, когда рынок нефти сейчас не является избыточным и пришёл к некому равновесию, любое ограничение предложения будет вызывать только рост цен. Поэтому следствием введённого эмбарго станет продолжение роста цен на нефть», — добавил Пикин.

Ранее стало известно, что глава ЕК анонсировала новый пакет санкций с пунктом поэтапного запрета на российскую нефть.

По её словам, шестой пакет санкций будет представлен 4 мая.