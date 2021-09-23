Балансировка факторов: как могут измениться цены на жильё в России до конца года

По оценке Минстроя России, с начала 2021 года темпы ввода жилья в стране выросли на 31% и достигли 52,4 млн кв. м. Как отметили в ведомстве, количество выданных разрешений на строительство продолжает увеличиваться. При этом спрос на покупку недвижимости начал ослабевать в результате повышения ставок по кредитам и депозитам. В этих условиях специалисты ждут балансировки спроса и предложения на рынке жилья. Как могут измениться цены на квадратные метры до конца года — в материале RT.

С января по август 2021 года объём ввода жилья в России вырос почти на треть. Об этом в четверг, 23 сентября, заявила директор департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ Ольга Корниенко.

«По состоянию на 1 сентября 2021 года в России введено в эксплуатацию 52,4 млн кв. м жилья. И это на 31% выше аналогичного показателя 2020 года», — рассказала Корниенко во время выступления на форуме «Дни лидеров муниципального управления».

По её словам, в стране на сегодняшний день в стадии строительства находится более 146 млн кв. м жилья. Значение также превышает аналогичный уровень прошлого года. В то же время количество выданных разрешений на строительство в целом по России продолжает расти, подчеркнула Корниенко.

Согласно данным Росстата, в 2020 году ввод жилья на территории страны вырос на 0,2% и составил 82,2 млн кв. м. Между тем уже в 2021-м значение может достичь 84—85 млн кв. м. Об этом ранее в интервью RT рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его мнению, наблюдаемый рост предложения на рынке недвижимости должен позитивно отразиться на стоимости квадратных метров.

«Объём вывода жилья на рынке заметно растёт, и сейчас некоторые застройщики, например в Москве и Санкт-Петербурге, начинают применять дисконтные программы. В то же время сильного субсидированного спроса на первичном рынке, как в прошлом году, уже нет. На этом фоне мы ожидаем, что спрос и предложение на рынке жилья сбалансируются, цены стабилизируются к концу года», — отметил Мутко.

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Напомним, что в 2020 году ажиотажный спрос на рынке жилья привёл к резкому подорожанию недвижимости в России. При этом с начала пандемии стоимость квадратного метра в стране увеличилась почти на 40%. Об этом 22 сентября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Это больше, чем с начала 2013 года и по 2020 год. За семь лет стоимость выросла на 33%, потом за практически полтора года — на 39%», — рассказала Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

Спрос на квартиры в период пандемии резко вырос по причине нескольких факторов, считает вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев. В первую очередь речь идёт об ослаблении рубля в 2020 году, росте инфляционных рисков и снижении ключевой ставки ЦБ, что сделало ипотеку дешевле.

«Кроме того, появились льготные ипотечные программы. В свою очередь, ставки по депозитам заметно упали, в результате чего часть россиян стала вкладываться в недвижимость, чтобы сохранить свои сбережения. Спрос стал быстро расти, а вслед за ним и цены, что в целом логично», — добавил Апрелев в беседе с RT.

Отметим, что в 2020 году для поддержки экономики в период пандемии Банк России опустил ключевую ставку до 4,5% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. На этом фоне средняя ипотечная ставка в определённый момент опускалась до 7,23% годовых, а максимальный процент по депозитам в десяти крупнейших банках — до 4,3% годовых.

Впрочем, уже с начала 2021 года ЦБ стал повышать ключевую ставку для сдерживания инфляции в стране. За счёт действий Центробанка средний процент по ипотеке вырос до 7,67% годовых, а ставка по депозитам — до 6,15% годовых.

«Учитывая всё это, можно предположить, что по итогам текущего года цены уже не будут расти такими же резкими темпами, как в 2020-м. По нашим оценкам, темпы подорожания жилья будут вдвое ниже, чем в прошлом году», — подчеркнул Константин Апрелев.

РИА Новости

© Илья Тимин

Влияние на стоимость квадратных метров в России оказывает и динамика цен на строительные материалы. Об этом в разговоре с RT рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Рост цен на жильё обусловлен и увеличением затрат застройщиков, которым пришлось закупать стройматериалы по новой стоимости. Только с начала 2021 года металл подорожал на 50—70%, цемент и кирпич — на 30%, а дерево выросло в цене в два-три раза», — отметил эксперт.

Впрочем, по его мнению, в ближайшие месяцы ситуация с ценами начнёт стабилизироваться, а уже в 2022 году темпы подорожания недвижимости в России могут опуститься до уровня инфляции. Похожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Если затраты строительных компаний начнут сокращаться, это позволит им также снижать цены на квадратные метры. При этом, возможно, уже к Новому году многие девелоперы начнут традиционные рекламные акции, когда россиянам предлагается купить жильё со скидками», — добавил аналитик в интервью RT.