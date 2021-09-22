«Повысить удобство операции»: в России могут упростить процедуру рефинансирования ипотеки

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России предложили упростить процедуру рефинансирования ипотечных кредитов. Ведомство считает необходимым на законодательном уровне установить сроки, в соответствии с которыми банки будут обязаны выдавать клиентам документы для досрочного погашения ссуды и перехода в другую финансовую организацию. Как полагают эксперты, инициатива позволит ускорить процесс переоформления жилищных кредитов. При этом россияне смогут больше сэкономить на обслуживании займа.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект об упрощении процедуры рефинансирования жилищных кредитов для населения. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС России предлагает на законодательном уровне закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, предлагается установить срок не более пяти календарных дней для предоставления заёмщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения кредита. Также планируется обязать банки в течение десяти рабочих дней выдавать клиенту закладные по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир.

«Кроме того, ведомство предлагает регламентировать срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в орган регистрации прав. Предполагается, что он будет составлять не более десяти рабочих дней», — рассказали в службе.

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Как пояснили в ФАС, инициатива была разработана в связи с ростом количества жалоб от граждан на то, что банки затягивают сроки предоставления документов, необходимых для погашения ипотеки. По мнению специалистов ведомства, принятие законопроекта облегчит россиянам переход на обслуживание жилищного займа в другой кредитной организации.

Установление чётких сроков и понятных правил игры позволит сделать процедуру рефинансирования более быстрой и удобной для всех участников сделки. Такое мнение в беседе с RT выразил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его словам, предложения ФАС помогут существенно упростить принципы документооборота.

«Если сейчас решение по ипотеке принимается за один-два рабочих дня, то сам процесс рефинансирования может затянутся вплоть до полутора месяцев. Поэтому в случае одобрения инициативы поправки должны повысить удобство операции рефинансирования за счёт сокращения сроков её проведения в долгосрочной перспективе», — пояснил эксперт.

Помимо этого, упрощение процедуры перехода в другой банк позволит россиянам сэкономить на обслуживании жилищного кредита, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, изменения помогут искоренить практики так называемого кредитного рабства, к которой прибегают некоторые банки в попытках удержать клиента.

«Например, заёмщик ещё пять лет назад взял ипотеку под 13,4%, а сейчас большинство банков предлагают ему переоформить заём под 7,8—8,5% и тем самым снизить ежемесячный платёж и общую переплату по кредиту. Но этот банк специально затягивает выдачу документов и пытается сохранить клиента, предлагая ему тоже пересмотреть условия кредитования. Часто клиент соглашается на менее выгодное предложение, чтобы избежать бумажной волокиты и многочисленных походов в банк. Если предложения ФАС будут учтены, такая практика быстро сойдёт на нет, а граждане перестанут бояться менять банковского партнёра», — объяснила Радченко.

РИА Новости

© Илья Питалев

Как отмечают эксперты, в последнее время россияне всё чаще предпочитают рефинансировать ипотеку. Отчасти этому способствуют действующие льготные программы жилищного кредитования. Такую точку зрения в интервью RT выразил заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик.

Напомним, что до 1 июля 2022 года граждане могут оформить заём по сниженной ставке 7% годовых на покупку квартиры. При этом стоимость недвижимости не должна превышать 3 млн рублей.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года получить ипотеку под 6% годовых могут семьи с одним или более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го. Максимальная сумма такого кредита зависит от региона — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей размер ссуды составляет 12 млн рублей, для остальных субъектов страны — 6 млн рублей. При этом по условиям программы россияне имеют право рефинансировать уже имеющийся заём по сниженной ставке.