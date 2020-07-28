Рыночный отскок: почему индекс Мосбиржи вырос до максимума за пять месяцев

Во вторник, 28 июля, индекс Мосбиржи впервые с февраля превысил психологическую отметку 2900 пунктов. Как подчёркивают аналитики, на сегодняшний день российский фондовый рынок восстановился более чем на 90% после резкого обвала в марте. Во многом ценные бумаги национальных компаний дорожают на фоне оптимизма мировых инвесторов, а также роста цен на нефть и металлы. Более того, эксперты отмечают рекордный приток физлиц на Мосбиржу. В условиях снижения банковских ставок по депозитам россияне всё чаще предпочитают хранить деньги в акциях и облигациях, считают аналитики.

Во вторник, 28 июля, российский рынок ценных бумаг продемонстрировал рекордный рост. В начале торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,8% и впервые с 27 февраля достиг отметки 2907 пунктов. После резкого подъёма показатель несколько скорректировался до 2880 пунктов, но при этом по-прежнему остаётся вблизи максимального уровня за последние пять месяцев.

В конце зимы ключевой индикатор фондового рынка России находился выше отметки 3100 пунктов. Однако в начале весны распространение коронавируса спровоцировало панику среди мировых инвесторов, и участники торгов начали массово распродавать ценные бумаги на глобальных площадках. Ситуация негативно сказалась и на стоимости российских акций, в результате чего к середине марта индекс Мосбиржи обновил двухлетний минимум и опустился ниже 2100 пунктов.

Впрочем, по мере ослабления карантинных ограничений и введения антикризисных мер в ряде стран на мировом фондовом рынке наметилось оживление. На этом фоне с конца марта индекс Мосбиржи вырос почти в 1,5 раза и на сегодняшний день восстановился более чем на 90% от уровня до пандемии. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Российский рынок ценных бумаг традиционно идёт в одном русле с мировыми фондовыми индексами, и его динамика зависит от общей склонности инвесторов к риску. После резкого обрушения в марте биржевые котировки на глобальных площадках получили беспрецедентную помощь от мировых центробанков. Регуляторы разных стран, прежде всего ФРС США, запустили программы стимулирования своих экономик, и аппетит инвесторов к рисковым активам вырос», — пояснил Гойхман.

По его словам, дополнительную поддержу российским акциям оказало восстановление мировых цен на нефть. Так, в апреле пандемия коронавируса спровоцировала рекордный обвал глобального спроса на углеводороды, что привело к падению стоимости энергосырья марки Brent ниже $16 за баррель. Между тем на сегодняшний день потребление нефти в мире начало постепенно расти, а котировки достигли уровня $43—44 за баррель.

Также по теме Биржевое смещение: курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля. Такую динамику аналитики объясняют рекордным...

«Акции российских компаний топливно-энергетического сектора занимают до 48% в структуре индекса Мосбиржи. При этом на сегодняшний день котировки нефти с апрельских минимумов выросли почти в три раза. Это поддержало отечественные «голубые фишки» (акции наиболее крупных и надёжных компаний. — RT) на бирже», — добавил Марк Гойхман.

Как рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский, в пользу национального фондового рынка сыграло и удорожание акций металлодобывающих компаний. Такую динамику аналитик связывает с резким увеличением стоимости драгоценных и промышленных металлов.

Отметим, на торгах вторника мировые цены на золото достигли максимальной отметки за всё время наблюдений — $1974 за тройскую унцию, а котировки серебра впервые с апреля 2013 года превысили $26. В то же время стоимость меди в последние дни вплотную приблизилась к $3 за фунт и торгуется на рекордном уровне с апреля 2019-го. Об этом свидетельствуют данные товарной биржи Comex.

Вместе с тем одной из главных причин уверенного восстановления российского рынка акций стал резкий приток частных инвесторов на Московскую биржу. Об этом RT рассказал портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. По его словам, с января по июнь 2020 года количество игроков на торговой площадке выросло на 1,5 млн человек. Во многом аналитик объясняет это действиями Банка России.

«Дело в том, что с начала года ЦБ понизил ключевую ставку с 6,25% годовых до минимального в истории России уровня — 4,25%. В связи с этим к концу года средние максимальные ставки по вкладам в рублях по топ-10 банков могут опуститься до 4% годовых и ниже. В результате россияне всё чаще обращают внимание на отечественный рынок акций, где по итогам первого полугодия средняя дивидендная доходность бумаг превысила 6%», — пояснил Иконников.

По данным Мосбиржи, за первые пять месяцев 2020 года объём операций физлиц на торговой площадке вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достиг 7,9 трлн рублей. При этом в апреле доля частных инвесторов в объёме торгов стала максимальной за всё время наблюдений и составила 47%.

По словам Дениса Иконникова, в текущих условиях индекс Мосбиржи уже в ближайшее время может преодолеть психологическую отметку 3000 пунктов. Впрочем, дальнейшая динамика показателя во многом будет зависеть от ситуации с пандемией и темпов восстановления мировой и российской экономик, заключил аналитик.