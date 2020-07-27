Биржевое смещение: курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля. Такую динамику аналитики объясняют рекордным укреплением единой европейской валюты по отношению к доллару на мировом рынке. Кроме того, инвесторы по-прежнему опасаются начала второй волны пандемии коронавируса, что также оказывает давление на рубль. Вместе с тем в пользу российской валюты играют действия Центробанка и стабильные макроэкономические показатели страны, считают эксперты. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 28 июля установлен на уровне 71,59 рубля за доллар и 83,78 рубля за евро.

Во многом наблюдаемое ослабление российской валюты к европейской связано с рекордным удорожанием евро на мировом рынке. Такую точку зрения в беседе с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. На торгах понедельника курс единой европейской валюты к доллару США вырос на 1% и достиг отметки $1,176 за евро. Значение стало самым высоким с сентября 2018 года.

«Скорее всего, на укрепление евро повлияла вышедшая сегодня статистика. Так, в июле индексы экономических ожиданий и делового оптимизма Германии показали рост и намного превысили ожидания аналитиков. В результате настроения европейских инвесторов улучшились и нацвалюта региона начала дорожать», — объяснила Наталья Мильчакова.

В то же время определённое давление на российскую валюту оказали опасения игроков финансового рынка относительно распространения коронавируса в ряде стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала июля число заболевших COVID-19 в мире увеличилось почти на 6 млн и в настоящий момент приближается к 16,5 млн. На этом фоне инвесторы массово распродают рисковые активы, включая рубль.

«Участники рынка видят сохраняющиеся риски второй волны эпидемии и понимают, что в случае очередного введения карантина экономику ожидают негативные последствия», — пояснил в беседе с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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Также российская валюта в определённой степени отреагировала и на корректировку нефтяных цен, считает руководитель направления аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин. В понедельник стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 1,5% — до $43 за баррель.

В то же время, как отмечают специалисты, в настоящий момент на глобальном энергорынке нет признаков паники. Таким образом, нефтяные цены остаются относительно стабильными и в ближайшее время продолжат колебаться в диапазоне $40—45 за баррель, считает Алексей Коренев.

По словам эксперта, в последние дни ослабление рубля сдерживал налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Более того, поддержку рублю по-прежнему оказывают действия Банка России, отмечают аналитики. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты достиг 1,05 трлн рублей.

Помимо этого, в пользу рубля играют стабильные макроэкономические факторы России. Так, по словам Ивана Копейкина, инвесторы позитивно оценивают низкий уровень госдолга страны и относительно высокую доходность российских госбумаг.

«В первую очередь нацвалюту поддерживают низкая долговая нагрузка России и всё ещё привлекательные реальные процентные ставки по сравнению с другими странами. На этом фоне до конца лета мы не ожидаем сильных изменений в динамике рубля. Скорее всего, курсы доллара и евро по отношению к рублю останутся вблизи текущих значений», — пояснил Копейкин в разговоре с RT.

По прогнозу Натальи Мильчаковой, к концу июля курс евро может вновь опуститься до 81—82 рублей. При этом относительную стабильность динамики российской валюты может обеспечить резкое ослабление доллара на мировом рынке, считает Алексей Коренев.

«На сегодняшний день в США наблюдается ряд накопившихся проблем, связанных всё с тем же коронавирусом. Власти Штатов обсуждают возможность введения новых карантинных ограничений, что, в свою очередь, может негативно сказаться на долларе и американской экономике в целом. А инвесторам эти риски не нужны. В ближайшее время один доллар можно будет приобрести примерно за 71—74 рубля, в то время как курс евро будет торговаться на отметке 82—86 рублей», — заключил Коренев.