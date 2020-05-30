Пешеходный Альбион: как остановка автомобильного производства может отразиться на экономике Великобритании

В апреле производство автомобилей в Великобритании рухнуло на 99,7% по сравнению с прошлым годом — было выпущено менее 200 машин. Такое положение дел аналитики объясняют остановкой заводов и закрытием границ на фоне распространения COVID-19. При этом дополнительное давление на британский авторынок по-прежнему оказывают последствия брексита и торговой войны США с Китаем. Обвал автомобильного сектора рискует обернуться ударом для всей экономики Британии, полагают эксперты.

В апреле 2020 года производство автомобилей в Великобритании практически остановилось. Так, за месяц предприятия страны выпустили всего 197 транспортных средств по сравнению с 71 тыс. годом ранее. Такие данные в пятницу, 29 мая, опубликовало британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

«Поскольку британские автомобильные заводы были законсервированы в апреле, эти цифры не удивительны, но они действительно свидетельствуют об огромных проблемах, с которыми сталкивается отрасль, — в прошлом месяце доходы в ней фактически сократились до нуля», — заявил исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

По оценке организации, в 2020 году в Великобритании будет выпущено менее 1 млн автомобилей.

Главной причиной негативной динамики стали последствия пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании общее число инфицированных COVID-19 превысило 270 тыс. человек, из них более 38 тыс. скончались. При этом страна занимает четвёртое место в мире по количеству заражённых.

В качестве одной из карантинных мер правительство закрыло границы. Такое решение фактически остановило экспорт и ударило по автомобильной промышленности. Об этом RT рассказал директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Только по самым оптимистичным расчётам карантин стоил отрасли около £9 млрд, однако на деле потери могут быть гораздо выше. Большое количество заражённых и жёсткие ограничения привели к тому, что ситуация в британском автопроме оказалась гораздо хуже, чем в других странах-автопроизводителях», — подчеркнул Дадашев.

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Спад автопроизводства наблюдается в большинстве государств мира. По данным аналитического агентства Argus, в Японии по итогам апреля выпуск транспортных средств сократился на 47% в годовом выражении — до 412,5 тыс. Согласно подсчётам аналитического агентства «Автостат», в России значение уменьшилось на 79% — до 30 тыс. В Германии и США падение превысило 90%, но объёмы производства также остались выше британских — 10,9 и 10,3 тыс. соответственно. Такую статистику приводит сайт Trading Economics.

«На глобальный рынок негативно повлияла массовая остановка заводов в I квартале 2020 года в Германии, Франции, США и других странах, которые выступали крупными мировыми поставщиками машин. Восстановление до былых мощностей может занять около года», — рассказал RT главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин.

В то же время у британского автопрома выход на докризисный уровень может занять более трёх лет, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, помимо последствий пандемии на отрасль негативно влияют проблемы со сбытом готовой продукции.

«Британский рынок начал фиксировать убытки ещё в 2019 году из-за нового витка торгового противостояния КНР и США. Китайские автолюбители на протяжении последних десяти лет были одними из основных покупателей британских машин. Впрочем, торговые войны несколько снизили доходы китайцев, которые стали переходить на более экономичные китайские авто. В итоге за прошлый год выпуск машин в Великобритании сократился на 14%, а сейчас работает фактически в режиме военного времени», — рассказал Деев в интервью RT.

Более того, дополнительное давление на автомобильную промышленность королевства оказывают последствия брексита, считает Максим Шейн.

«Автопроизводители оказались в критической ситуации из-за спада промышленности и мирового спроса, а также растущей конкуренции со стороны китайских партнёров. Кроме того, окончательный выход Британии из ЕС лишил автопром дополнительного лояльного рынка сбыта, на который британцы поставляли почти половину от общего объёма выпускаемых машин», — пояснил Шейн.

По его словам, продажа автомобилей является одной из ключевых статей британского экспорта. Около 80% всех выпускаемых машин реализуются на внешних рынках, а на долю автопрома приходится 10% всех поставок за рубеж. На этом фоне обвал этого сектора может негативно сказаться на экономике страны в целом. Такую точку зрения в беседе с RT выразила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Невская.

«На выпуске автомобилей завязано до 30% национальной промышленности. При этом, в отличие от других отраслей, автопроизводство включает множество промежуточных звеньев, таких как сборка компонентов, покраска, доставка комплектующих и прочее. Сокращение производства чревато снижением числа рабочих мест, что может стать дополнительной нагрузкой на экономические показатели королевства», — отметила эксперт.

Согласно оценке Банка Англии, по итогам 2020 года уровень безработицы в стране вырастет до 8%. Одновременно ВВП страны может сократиться на 14%.