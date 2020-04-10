«Условлено продолжить консультации»: Путин и Трамп обсудили ситуацию на рынке нефти

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на глобальном рынке нефти, а также прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договорённость по сокращению добычи. За последние сутки это уже второй разговор двух лидеров. Ранее они пообщались в рамках трёхстороннего формата, в котором также принял участие король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд. Главы государств также обсуждали вопросы стабилизации на рынках энергоресурсов.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также стороны обменялись мнениями относительно прорабатываемой в рамках ОПЕК+ договорённости о сокращении объёмов добычи для стабилизации мировых цен на нефть.

«Дональд Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике», — говорится в сообщении.

Помимо этого, лидеры затронули вопросы, касающиеся мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.

В ночь на пятницу, 10 апреля, Владимир Путин также провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

Главы государств, как сообщили в Кремле, обсудили ситуацию на рынках нефти, в том числе с учётом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+, а также предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20.

«Подтверждён настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — говорится в сообщении.

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Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе переговоров обсуждались результаты многочасового общения министров энергетики.

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, ... который стал компромиссом 22 стран», — отметил Песков.

В свою очередь, Трамп, выступая на пресс-конференции, назвал состоявшийся накануне разговор «хорошим», и выразил мнение, что ОПЕК+ близка к соглашению по сокращению добычи нефти. Он также отметил, что США не заинтересованы в низких ценах на нефть, так как это повлечёт за собой мировой спад.

Ранее большинство стран — экспортёров сырья одобрили план, который предполагает сокращение добычи нефти с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в день с мая по июнь 2020 года. Основные объёмы сокращения придутся на Россию и Саудовскую Аравии — по 2,5 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров государств ОПЕК+. Однако на тот момент от предлагаемых условий отказалась Мексика

Впрочем, уже днём 10 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также сообщил, что согласовал с Трампом сокращение добычи нефти.

«Мы пришли к соглашению снизить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тыс. баррелей в день, чтобы помочь Мексике», — приводит его слова РИА Новости.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT отметил, что Соединённые штаты официально не присоединяются к сделке, оставаясь «безбилетниками».

Также по теме «Необходимо объединить усилия»: Путин допустил возможность сокращения добычи нефти Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет...

«Безбилетники — это те государства, которые не участвуют в ОПЕК+, но при этом экспортируют нефть. США ссылаются на то, что они не участвуют в сделке, потому что у них юридических инструментов для ограничения добычи. Это, с одной стороны, формально правильно, с другой стороны, в этом есть определённое лукавство. При желании законы можно поменять», — отметил он.

При этом эксперт добавил, что даже без заключения сделки странам, в том числе России, пришлось бы через несколько месяцев сокращать объёмы добычи, в том числе из-за заполнения хранилищ.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT заявил, что обсуждаемая сделка является попыткой найти новый рыночный консенсус, при котором будет комфортно и производителям, и потребителям.

«Конечно, выйти из ситуации, когда у нас есть глобальное серьёзное падения спроса, которого не было никогда в истории — по разным оценкам, от 20% до 30%, — без экстренных хирургических действий, таких, как самое серьёзное сокращение по добыче, просто невозможно. Есть шанс, что общими усилиями можно достигнуть нового равновесия, которое бы устраивало и производителей, и потребителей. Это примерно порядка $40+ за баррель. Тогда это будет хорошо для всех», — отметил аналитик.

По словам Пикина, такой уровень цен не будет излишне высоким для покупателей, а производителям позволит не только поддерживать производство, но и продолжать инвестировать в развитие отрасли.