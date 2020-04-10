В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на рынках нефти и подтвердили настрой на минимизацию негативного влияния волатильности цен на мировую экономику.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подтверждён настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — приводит сообщение ТАСС.

В Кремле отметили, что ситуация обсуждалась с учётом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики G20.

Ранее Трамп заявил, что страны ОПЕК+ близки к соглашению по объёмам добычи нефти.