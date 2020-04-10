В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Подтверждён настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — приводит сообщение ТАСС.
В Кремле отметили, что ситуация обсуждалась с учётом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики G20.
Ранее Трамп заявил, что страны ОПЕК+ близки к соглашению по объёмам добычи нефти.