Трамп заявил о близости ОПЕК+ к соглашению по объёмам добычи нефти
- Reuters
Трансляция пресс-конференции Трампа в Белом доме велась в Twitter.
«У нас был большой разговор по поводу добычи нефти и ОПЕК, а также способов, с помощью которых мы можем сделать так, чтобы наша промышленность хорошо себя чувствовала, чтобы у нефтяной промышленности дела были лучше, чем сейчас», — рассказал он о телефонном разговоре с лидерами России и Саудовской Аравии.
По его словам, их разговор длился более часа.
Трамп добавил, что о договорённостях ОПЕК+ может быть объявлено 10 или 11 апреля.
«Как вы знаете, (страны. — RT) ОПЕК встречались сегодня, и я бы сказал, что они приближаются к достижению договорённостей, мы скоро узнаем об этом», — подчеркнул он.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп по телефону обсуждает нефтяную сделку с Путиным и королём Саудовской Аравии.