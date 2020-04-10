Трамп заявил о близости ОПЕК+ к соглашению по объёмам добычи нефти

Американский лидер Дональд Трамп по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом заявил, что страны ОПЕК+ близки к соглашению по объёмам добычи нефти.

Трансляция пресс-конференции Трампа в Белом доме велась в Twitter.

«У нас был большой разговор по поводу добычи нефти и ОПЕК, а также способов, с помощью которых мы можем сделать так, чтобы наша промышленность хорошо себя чувствовала, чтобы у нефтяной промышленности дела были лучше, чем сейчас», — рассказал он о телефонном разговоре с лидерами России и Саудовской Аравии.

По его словам, их разговор длился более часа.

Трамп добавил, что о договорённостях ОПЕК+ может быть объявлено 10 или 11 апреля.

«Как вы знаете, (страны. — RT) ОПЕК встречались сегодня, и я бы сказал, что они приближаются к достижению договорённостей, мы скоро узнаем об этом», — подчеркнул он.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп по телефону обсуждает нефтяную сделку с Путиным и королём Саудовской Аравии.