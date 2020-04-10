В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
- Reuters
«Президент Трамп сейчас проводит конференц-звонок с президентом Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом и обсуждает договорённости по нефти», — написал помощник американского лидера Дэн Скавино в своём Twitter.
Ранее в Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 14% от уровня I квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки.
Трамп также не исключил возможности снижения добычи нефти вслед за другими участниками рынка.