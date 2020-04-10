В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

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Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
  • Reuters

«Президент Трамп сейчас проводит конференц-звонок с президентом Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом и обсуждает договорённости по нефти», — написал помощник американского лидера Дэн Скавино в своём Twitter.

Ранее в Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 14% от уровня I квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки.

Трамп также не исключил возможности снижения добычи нефти вслед за другими участниками рынка.

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