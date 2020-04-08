В Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти на 14%

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Россия готова сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил представитель российского Минэнерго.
В Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти на 14%
  • Reuters

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки», — сказал он.

Как отметил представитель ведомства, объём сокращения может быть привязан к уровню I квартала нынешнего года.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке к виртуальной конференции ОПЕК+ 9 апреля. 

В начале апреля российский лидер Владимир Путин заявил о готовности Москвы объединить усилия с другими государствами для сокращения добычи нефти в объёме 10 млн баррелей. 

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности снижения добычи нефти вслед за другими участниками рынка.

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