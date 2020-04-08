В Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти на 14%

Россия готова сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил представитель российского Минэнерго.

Reuters