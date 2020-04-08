В Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти на 14%
- Reuters
«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки», — сказал он.
Как отметил представитель ведомства, объём сокращения может быть привязан к уровню I квартала нынешнего года.
Ранее в Кремле сообщили о подготовке к виртуальной конференции ОПЕК+ 9 апреля.
В начале апреля российский лидер Владимир Путин заявил о готовности Москвы объединить усилия с другими государствами для сокращения добычи нефти в объёме 10 млн баррелей.
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности снижения добычи нефти вслед за другими участниками рынка.