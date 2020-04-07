Трамп допустил снижение добычи нефти вслед за другими участниками рынка

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Американский лидер Дональд Трамп не исключил снижения добычи нефти вслед за другими участниками рынка.
Трамп допустил снижение добычи нефти вслед за другими участниками рынка
  • Reuters

«Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос, будут ли США сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом.

По словам Трампа, процесс сокращения добычи нефти произойдёт автоматически, так как на рынке не будет спроса.

Ранее американский лидер подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти для защиты американского энергетического сектора.

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