Трамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти

Лидер США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти для защиты американского энергетического сектора.

«Если мне придётся ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании. Я сделаю то, что должен», — сказал он.

Трамп также рассказал о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По его словам, саудовские власти «считают возможным» заключение сделки о сокращении нефтедобычи «на 10 млн баррелей, а может быть и больше».

Ранее сообщалось, что США и Канада ведут переговоры о возможности введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии.

Трамп, в свою очередь, заявлял, что ожидает от России и Саудовской Аравии достижения договорённостей по ценам на нефть в ближайшие несколько дней.