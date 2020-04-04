США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии
- РИА Новости
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской крупнейшей нефтедобывающей провинции Альберта Джейсона Кенни.
На такой шаг страны могут пойти, если Москва и Эр-Рияд не смогут в ближайшее время заключить сделку по нефтедобыче.
Издание указывает, что официальные лица США также подтвердили, что американское Министерство энергетики изучает вопрос о том, будут ли пошлины действенным методом воздействия на Саудовскую Аравию и Россию. Вместе с этим обсуждаются и другие варианты решения данного вопроса.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.
Вместе с тем он отмечал, что не исключает возможности введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии.