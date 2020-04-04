Трамп не исключил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии
- Reuters
Он отметил, что «пошлины приносят много денег» США.
«Я ввёл их в отношении Китая и других стран», — напомнил Трамп.
Он сообщил, что «другие страны вводят пошлины» в отношении США и «пользуются этими преимуществами».
«Сделаю ли я это в отношении нефти? Да, могу. Сделаю ли я это сейчас? Нет. Думаю ли я о том, чтобы ввести их? Нет. Но если с нами нечестно обращаются, это, совершенно очевидно, инструмент в нашем арсенале», — добавил президент.
Ранее Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.