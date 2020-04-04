Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что «пошлины приносят много денег» США.

«Я ввёл их в отношении Китая и других стран», — напомнил Трамп.

Он сообщил, что «другие страны вводят пошлины» в отношении США и «пользуются этими преимуществами».

«Сделаю ли я это в отношении нефти? Да, могу. Сделаю ли я это сейчас? Нет. Думаю ли я о том, чтобы ввести их? Нет. Но если с нами нечестно обращаются, это, совершенно очевидно, инструмент в нашем арсенале», — добавил президент.

Ранее Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.