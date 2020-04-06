В Кремле сообщили о подготовке к телеконференции ОПЕК+
- Reuters
«Она сдвинута на четверг по техническим причинам, подготовка к ней ведётся», — сказал он журналистам.
Также Песков заявил, что для стабилизации рынка нефти потребуется участие тех стран, которые раньше не принимали участия в координации этого вопроса. По его словам, об этом «действительно говорят те, кто находится сейчас в рабочем контакте».
Кроме того, Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина пока не запланированы контакты с представителями Саудовской Аравии на фоне ситуации с нефтью.
«Но я ещё раз повторяю, сейчас телефонные контакты согласовываются очень-очень быстро и при необходимости осуществляются моментально», — сказал он.
Ранее Путин заявил о готовности России объединить усилия с другими странами и действовать по-партнёрски для сокращения добычи нефти в объёме 10 млн баррелей в сутки.