В Кремле сообщили о подготовке к телеконференции ОПЕК+

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виртуальная конференция ОПЕК+ перенесена на четверг, 9 апреля, по техническим причинам. Российская сторона ведёт подготовку к конференции.
В Кремле сообщили о подготовке к телеконференции ОПЕК+
  • Reuters

«Она сдвинута на четверг по техническим причинам, подготовка к ней ведётся», — сказал он журналистам.

Также Песков заявил, что для стабилизации рынка нефти потребуется участие тех стран, которые раньше не принимали участия в координации этого вопроса. По его словам, об этом «действительно говорят те, кто находится сейчас в рабочем контакте».

Кроме того, Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина пока не запланированы контакты с представителями Саудовской Аравии на фоне ситуации с нефтью.

«Но я ещё раз повторяю, сейчас телефонные контакты согласовываются очень-очень быстро и при необходимости осуществляются моментально», — сказал он.

Ранее Путин заявил о готовности России объединить усилия с другими странами и действовать по-партнёрски для сокращения добычи нефти в объёме 10 млн баррелей в сутки.

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