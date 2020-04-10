Песков рассказал о разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который состоялся ночью 10 апреля.

По словам Пескова, обсуждались результаты многочасового общения министров энергетики.

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ... который стал компромиссом 22 стран», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле заявили, что в ходе телефонного разговора был подтверждён настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.