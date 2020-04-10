Песков рассказал о разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который состоялся ночью 10 апреля.
Песков рассказал о разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии
  • РИА Новости

По словам Пескова, обсуждались результаты многочасового общения министров энергетики. 

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ... который стал компромиссом 22 стран», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле заявили, что в ходе телефонного разговора был подтверждён настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.

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