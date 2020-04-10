Песков рассказал о разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии
- РИА Новости
По словам Пескова, обсуждались результаты многочасового общения министров энергетики.
«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ... который стал компромиссом 22 стран», — уточнил пресс-секретарь.
Ранее в Кремле заявили, что в ходе телефонного разговора был подтверждён настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.