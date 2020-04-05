«Ещё заявит о себе»: в Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировой экономический кризис, спровоцированный, в частности, коронавирусом, ещё заявит о себе и к нему нужно быть готовыми. Ранее специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отметили, что избежать жёсткой рецессии и роста бедности и безработицы уже не удастся. В то же время опрошенные RT эксперты полагают, что у России достаточно ресурсов для минимизации негативных экономических последствий, но для этого необходимы продуманные меры поддержки со стороны властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что мировой экономический кризис, спровоцированный, в частности, коронавирусом, ещё заявит о себе.

В связи с этим предстоит много работы, добавил Песков.

«Мы отдаём себе отчёт, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, ещё о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — отметил он.

До этого эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представили аналитическую записку, в которой отмечается, что ситуация с эпидемией коронавируса и ценами на нефть развивается по «кризисному», а возможно, и «шоковому сценарию».

По мнению аналитиков, избежать жёсткой рецессии и, как следствие, скачка бедности и безработицы уже не удастся. В записке также говорится, что из-за «идеальности» экономического шторма — сочетания «карантинного шока» с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения «нефтяных доходов» — кризис для России может оказаться куда более серьёзными, чем для мира в целом.

«Если для большинства других стран само падение цен на нефть является стимулирующим фактором, то для России ситуация принципиально иная. Снижение цен на нефть, обуславливая сжатие внутреннего спроса, приведёт к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий просто не смогут полноценно открыться вновь», — полагают эксперты, отмечая, что чем дольше продлится карантин, тем жёстче будет такой эффект.

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT также высказал мнение, что кризис будет глобальным, но отметил, что Россия в состоянии снизить негативные последствия. Эксперт указал, что если приложить серьёзные усилия, что сейчас и делает российское правительство, то удастся если не достигнуть высоких темпов роста, то хотя бы не скатиться в депрессивную и отрицательную зону на длительный период.

«У нас свои энергоресурсы, у нас в нормальном состоянии все финансовые показатели, пока было нормально с бюджетом. Понятно, что бюджет будет складываться со сложностями, но у нас есть резервные фонды. И если мы включим не оборонительный сценарий, а активный, по стимулированию собственной экономики, поддержанию спроса населения, стимулированию бизнеса, я думаю, что мы с этой ситуацией можем справиться вполне. У нас достаточно ёмкий внутренний рынок, если мы ему дадим импульс для развития, он с лихвой компенсирует всё, что будет происходить негативного за пределами нашей национальной экономики», — заявил Беляев.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

3 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство работает над дополнительным пакетом мер поддержки экономики. Министр отметил, что на сегодняшний день ни один пакет мер не может быть признан достаточным, так как ситуация быстро развивается.

«Говорить о том, что мы сейчас переживаем такое краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, наверно, самонадеянно. Закрытие будет, а открытие и восстановление — оно всё-таки будет поэтапным и постепенным», — рассказал он.

Глава ведомства указал, что скорость восстановления экономики напрямую зависит от мероприятий, которые проводятся в текущий момент.

Напомним, 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении отсрочки на уплату страховых взносов и арендных платежей сроком на три месяца для представителей малого и среднего бизнеса. Мера призвана минимизировать последствия влияния коронавируса. Премьер добавил, что кабмин совместно с Центробанком принимает меры, чтобы не допустить снижения объёмов кредитования реального сектора и поддержать малый и средний бизнес. Речь идёт о гостиницах, парикмахерских, ремонтных мастерских и «других небольших компаниях сферы услуг, которые из-за сокращения спроса и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в достаточно затруднительном положении».

Чтобы делать какие-либо прогнозы относительно будущего, необходимо сначала подвести итоги того, что произошло с экономикой за нерабочее время, отметил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Основная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что кризис «не синхронизирован по регионам».

«Если бы весь мир сразу заболел и потом одновременно выздоровел, всё было бы гораздо проще. Сейчас проблема в чём заключается: китайцы уже выздоровели, Китай восстанавливает свою экономику, европейцы находятся на пике карантина, американцы только заходят в эту историю. Получается, Китай своё производство восстанавливает, а продавать некому», — пояснил он.

Также эксперт не согласился с тезисом, что ситуация в России будет хуже, чем в мире.

«Те выпадающие доходы, которые у нас сейчас есть из-за падения цен на нефть, они идут из ФНБ, они компенсируются. Все те меры поддержки экономики тоже в основном будут за счёт ФНБ. Минфин говорил, что ФНБ хватит на 2—3 года, если среднегодовая цена нефти будет $25 за баррель. Может быть, теперь не на 3 года хватит, но и $25 за баррель на протяжении нескольких лет — это тоже сценарий малореализуемый. По крайней мере, $40—45 за баррель мы, скорее всего, к концу года увидим. У нас бюджет свёрстан от $42.4 долларов за баррель, для нас те же самые $45 — вполне себе комфортная цена», — добавил Юшков.